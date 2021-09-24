Дождливую погоду прогнозируют синоптики жителям Псковской области 24 сентября

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Сегодня, 24 сентября, на территории региона ожидается облачная погода, днём небольшие дожди, местами умеренные. Ночью в отдельных районах также пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Восточный ветер будет умеренным.

В Пскове и Великих Луках температура воздуха будет одинаковой: днём +8...+10 градусов тепла, ночью +5...+7. Пройдут дожди.

Температура воздуха по всей области будет держаться в пределах +6... +11 градусов тепла в дневные часы и +3...+8 ночью.