Более сорока незаконных мигрантов задержали в лесах Пыталовского района

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В Псковской области задержали двух преступников, организовавших канал нелегальной миграции иностранцев из России в Латвию. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

41-летний и 30-летний мужчины за деньги пытались организовать пересечение государственной границы двум группам выходцев одной из стран Юго-Восточной Азии. Псковским пограничникам удалось задержать в лесах Пыталовского района 2 группы мигрантов, каждая из которых насчитывала более 20 человек.

Иностранцы выдворены из России, а также будут вынуждены оплатить штраф. Вместе с тем организаторы нелегальной миграции лишены свободы на 2 года условно с испытательным сроком 1 год.