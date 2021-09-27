Кому из псковичей положены выплаты в октябре

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Адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев сообщил об увеличении выплат пенсионерам, пишет РИА Новости.

Такое решение было принято властями в связи с приближением Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Адвокат добавил, что размер доплаты определяют региональные власти. Так, размер выплат может разниться в зависимости от места проживания.

«Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по пять тысяч рублей, а пенсионерам старше 70 лет – 15 тысяч. Бывают выплаты меньше – по 500 рублей. Зависит от благосостояния региона», – заявил Гавришев.

Эксперт также добавил, что в отдельных регионах денежная сумма может быть заменена подарками.