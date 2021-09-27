За прошедшую неделю ПАИ разбирали на цитаты чаще, чем конкурентов

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Псковское агентство информации за прошедшую неделю (с 20 по 27 сентября) цитировали в два раза чаще конкурентов. По данным сервиса «Медиалогия», портал вышел в лидеры с показателем 11 847 раз. У ближайшего конкурента «Псковской ленты новостей» этот показатель равен 5 086.

Всего сервис анализирует данные по 207 СМИ Псковской области. В пятерку лучших вместе с ПАИ и ПЛН вошли Luki.ru, заняв третье место с 2 074 цитатами, на четвертой строчке расположилось ГТРК «Псков» и 1 408 сообщений, а замыкает пятерку радио «Эхо Москвы - Псков» с показателем в 753 цитаты.

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Если анализировать статистику по регионам, то больше всего цитат с портала использовали областные и федеральные СМИ - 6 976 и 4 804 цитаты соответственно.

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В топ-рубрик для цитирования вошли: власть, общество и социальная сфера, здоровье и медицина, ЧП, транспорт, силовые структуры, культура и искусство, право.

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Добавим, что Псковское агентство информации по данным «Медиалогии» становится самым цитируемым региональным СМИ вторую неделю подряд.