«Классический четырехугольник» туриста назвали в Псковской области

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Туристы, приезжающие в Псковскую область, чаще всего выбирают поездку по «классическому четырехугольнику»: Псковский кремль, Печоры, Дом Пушкина и Изборская крепость. Об этом заявила директор ООО «Континент -тур», председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

27 сентября в Медиацентре ПАИ прошел круглый стол, посвященный развитию туризма в Псковской области. Светлана Баранова отметила, что туристы ещё не готовы менять туристические стереотипы региона.

По данным опросам, сообщила спикер, туристы готовы вернутся в Псковскую область вновь.

«Мы в выходные сами посещали хутора, фермы, страусиную ферму, классические и дополнительные предложения есть в Псковской области», – отметила и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова. Она подтвердила, что люди будут приезжать в Псковскую область вновь и вновь.