РГО высказало слова поддержки в адрес цикла фильмов «Псковские храмы ЮНЕСКО»

Фото: Арсений Тимашов

«Ваши фильмы должны объяснить людям, почему эти храмы уникальны, почему эти объекты вошли в список ЮНЕСКО, почему их надо посетить каждому, кто хочет сформировать у себя и детей код гражданина», - прокомментировал уникальный цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО» первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров и отметил, что Русское географическое общество всегда поддерживает такие проекты.

Он убежден, что такие центры начало Русского государства, как Псков, Новгород и Смоленск заслуживают внимания. Илья Гуров также отметил, что посещение храмов, вошедших в список ЮНЕСКО, обязательно к посещению, так как это помогает проникнуться историей и перенестись в прошлые века.

Первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров

«Когда я их вижу, у меня, честно говоря, пробегают мурашки по спине. Ты оказываешься в атмосфере того 10-12 века, и, кажется, что сейчас в дверь начнут стучать захватчики», - поделился впечатлениями он.

Первый фильм цикла о соборе Иоанна Предтечи можно будет увидеть 28 сентября на портале Псковского агентства информации. По словам автора, журналиста Ларисы Малковой, этот фильм станет самым загадочным из серии, так как вокруг храма собрана масса мифов и легенд. Часть из них подкреплена фактами, а часть так и остается загадкой.

Собор Иоанна Предтечи – это самый древний каменный византийский храм города. Именно он стал усыпальницей псковских княгинь. Также под своими сводами он хранил множество тайн, тайников и кладов. Один из них обнаружили в 1978 году. Помимо уникальных икон нашли предметы быта.

Добавим, что цикл снят при поддержке комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.