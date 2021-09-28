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Звезды28 сентября 2021 10:36

Цикл «Псковские храмы в ЮНЕСКО» дебютировал с фильма о соборе Иоанна Предтечи

Источник:kp.ru
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Княжья Усыпальница: самый древний византийский собор Иоанна Предтечи
Княжья Усыпальница: самый древний византийский собор Иоанна Предтечи
Первый фильм из уникального цикла "Псковские храмы в ЮНЕСКО" рассказывает о соборе Иоанна Предтечи. Это самый древний каменный византийский храм города. Именно он стал усыпальницей псковских княгинь. Также под своими сводами он хранил множество тайн, тайников и кладов. Один из них обнаружили в 1978 году. Помимо уникальных икон нашли предметы быта. 01:00 Архитектор Сергей Михайлов рассказывает об уникальности храма 01:25 С чего началась история собора 02:25 Об архитектурных особенностях собора рассказывает Сергей Михайлов 03:06 Историк Андрей Шершеневич о сохранности храма 04:44 Отец Мардарий о важности сохранения древних храмов 06:08 Иерей Владимир о тайнах, которые храм открыл реставраторам и о чудесной силе собора 07:27 Сергей Михайлов об истории обнаружения уникальной находки в свободах храма во время реставрации Все новости проекта "Псковские храмы в ЮНЕСКО" читайте по ссылке https://informpskov.ru/topics/490 #ЮНЕСКО #храмы #наследие #собор #ИоаннаПредтечи #история #Псков #ПАИ

Фильм о соборе Иоанна Предтечи из уникального цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО» вышел на портале Псковского агентства информации. Премьера состоялась сегодня, 28 сентября.

По словам автора цикла, журналиста Ларисы Малковой, этот фильм станет самым загадочным из серии, так как вокруг храма собрана масса мифов и легенд. Часть из них подкреплена фактами, а часть так и остается загадкой.

Напомним, что всего зритель увидит десять уникальных фильмов о храмах Псковской архитектурной школы, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждый рассказывает о шокирующих фактах из истории соборов, необычных находках археологов и тайнах, которые хранят древние своды.

Цикл снят при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране памятников культурного наследия.