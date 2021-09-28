Цикл «Псковские храмы в ЮНЕСКО» дебютировал с фильма о соборе Иоанна Предтечи

Смотреть видеосюжет Княжья Усыпальница: самый древний византийский собор Иоанна Предтечи

Фильм о соборе Иоанна Предтечи из уникального цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО» вышел на портале Псковского агентства информации. Премьера состоялась сегодня, 28 сентября.

По словам автора цикла, журналиста Ларисы Малковой, этот фильм станет самым загадочным из серии, так как вокруг храма собрана масса мифов и легенд. Часть из них подкреплена фактами, а часть так и остается загадкой.

Напомним, что всего зритель увидит десять уникальных фильмов о храмах Псковской архитектурной школы, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждый рассказывает о шокирующих фактах из истории соборов, необычных находках археологов и тайнах, которые хранят древние своды.

Цикл снят при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране памятников культурного наследия.