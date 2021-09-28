55-я сессия Псковской гордумы проходит в ГКЦ

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Сегодня, 28 сентября, в Городском культурном центре проходит заседание 55-й сессии Псковской городской Думы, пишет ПАИ.

Чиновникам предстоит решить 54 вопроса. Среди них - кадровые перестановки, вопрос об исполнении бюджета города за 1 полугодие 2021 года и внесении поправок в городской бюджет на текущий год и плановый период.

Помимо этого, депутаты обсудят установку памятного знака в честь подвига воинов саперов 50-ого отдельного моторизированного инженерного батальона под командованием мл. л-та Байкова С.Г. и бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений.

Решение о награждении почетными грамотами врачей Псковской городской больницы и имущественные вопросы также будут обсуждаться на сессии.