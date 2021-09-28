Елена Полонская: «При поддержке городской администрации нам удалось достичь немалого»

Елена Полонская

Елена Полонская поблагодарила Александра Братчикова за работу на посту главы администрации Пскова. Об этом она сообщила на заседании 55-й сессии Псковской городской Думы 28 сентября, пишет ПАИ.

«При поддержке городской администрации нам удалось достичь немалого», - сказала спикер. Кроме того, она объявила о желании дальнейшего сотрудничества с Александром Братчиковым.

Вместе с тем Елена Полонская пожелала заместителю главы администрации Пскова Борису Елкину успехов при исполнении должностных обязанностей. По ее мнению, его настойчивость и целеустремленность позволят «сделать многое на благо жителей города».

Спикер также выразила благодарность депутатам Гордумы, которые не ушли в отпуска в межсессионный период и продолжали работу с избирателями.