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Общество28 сентября 2021 10:59

Елена Полонская: «При поддержке городской администрации нам удалось достичь немалого»

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Елена Полонская

Елена Полонская

Елена Полонская поблагодарила Александра Братчикова за работу на посту главы администрации Пскова. Об этом она сообщила на заседании 55-й сессии Псковской городской Думы 28 сентября, пишет ПАИ.

«При поддержке городской администрации нам удалось достичь немалого», - сказала спикер. Кроме того, она объявила о желании дальнейшего сотрудничества с Александром Братчиковым.

Вместе с тем Елена Полонская пожелала заместителю главы администрации Пскова Борису Елкину успехов при исполнении должностных обязанностей. По ее мнению, его настойчивость и целеустремленность позволят «сделать многое на благо жителей города».

Спикер также выразила благодарность депутатам Гордумы, которые не ушли в отпуска в межсессионный период и продолжали работу с избирателями.