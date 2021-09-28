Деньги из городского бюджета направят на усиление безопасности в псковских учреждениях образования

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Вопрос об изменениях в городском бюджете рассмотрели депутаты во время заседания 55-й сессии Псковской городской Думы. Об этом сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт заявила, что доходы бюджета на 2021 год увеличиваются на 341 530,6 тыс. рублей, часть из которых будет направлена на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях.

Так, одни из учреждений, которые получат финансовую поддержку, - это СОШ №24 (26,8 тыс. рублей), спортивные школы «Лидер» (54,5 тыс. рублей), «Мастер» (220 тыс. рублей) и «НИКА» (150 тыс. рублей).