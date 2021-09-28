Кубок России по ралли окончится 1-2 октября в Псковской области

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С 1 по 2 октября в Псковской области состоится финал кубка России по ралли «Пушкинские Горы – 2021». Маршрут будет проложен черед Пушкиногорский, Опочкцкий, Бежаницкий и Новоржевский районы, сообщает «Псковская правда» со ссылкой на федерацию автоспорта Псковской области.

Всего для участия в ралли были обработаны заявки от 66 экипажей. На соревнования в Псковскую область прибудут спортсмены из Асбеста, Екатеринбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Смоленска, Ярославля, Хабаровска, Тулы, Челябинска, Сочи, Нижнего Новгорода, Волгограда, Владивостока и Минска.

Соревноваться будут и участники из Псковской области, они выступят в зачёте «Наша классика». Экипаж, состоящий полностью из псковичей будет стартовать под номером 65, псковичи будут участвовать и в смешанных экипажах в роли штурмана и пилота.

Машины за два дня преодолеют более 200 километров. Вечером второго дня состоится награждение победителей.