Памятник в честь подвига батальона Семёна Байкова и бойцов второй дивизии НКВД появится в Пскове

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Памятный знак в честь подвига воинов-саперов 50-ого отдельного моторизированного инженерного батальона под командованием младшего лейтенанта С. Г. Байкова и бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта А. Д. Костенко будет установлен в Пскове. К такому решению пришли депутаты Псковской городской Думы сегодня, 28 сентября, на заседании 55-й сессии, пишет ПАИ.

Предварительно, мемориал расположится на пересечении улицы 128-й Стрелковой Дивизии и улицы Вокзальной, в районе железнодорожного моста. Он будет установлен в честь подвига воинов, 8 июля 1941 года принявших смертельный бой и задержавших продвижение фашистов.

Эскиз памятника и текст надписи уже утверждён. Как сообщается, гранит и железо станут материалами для изготовления памятного знака.