Врио главы администрации Пскова назначен Борис Елкин

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28 сентября Борис Елкин стал временно исполняющим полномочия главы администрации Пскова. Такое решение стало итогом тайного голосования депутатов Псковской городской Думы на 55-й, сообщает ПАИ.

Глава Пскова Елена Полонская пожелала Борису Елкину успехов и отметила, что организаторские способности настойчивость и целеустремленность – удача для города.

Депутат Псковской гордумы Дмитрий Барабанов поддержал кандидатуру Бориса Елкина и отметил его активную позицию в работе различных сфер муниципалитета.

Другие участники сессии отметили, что деятельность Бориса Елкина в дорожном хозяйстве была профессиональной, что даёт надежду на такой же подход и к хозяйству города Пскова.

Депутаты Псковской городской Думы приняли решение о проведении конкурса на замещение должности главы администрации Пскова.