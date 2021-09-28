Вице-губернатор Псковской области назвала любимую заготовку из сливы на зиму

Вера Емельянова поделилась любимым семейным вареньем

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова рассказала о заготовках на зиму, которые больше всего нравятся ее семье. Как оказалось, большим спросом пользуются грибы, собранные мужем, и сливы со своего участка.

Сажать на собственном участке у Веры Емельяновой не выходит из-за плотного графика работы. Но несколько слив семья бережет с трепетом. Ежегодно урожаем сливы радуется не только семья Первого заместителя губернатора, но и соседи, которые взамен делятся своим урожаем.

«Сажать что-то на своём участке времени нет, поэтому дружим с соседями, обмениваемся тем, что есть. У нас, например, растёт несколько слив. Делаем из них варенье, тоже замораживаем. Зимой эти наборы варим – будто только с ветки. Такое свежее варенье, приготовленное в режиме пяти минут, пользуется большим спросом среди домашних», – поделилась любимым семейным лакомством Вера Емельянова.

В заготовках на зиму не обходится и без традиционных баночек с огурцами с помидорами. Эти овощи в доме Веры Емельяновой есть всегда благодаря родственникам, которые сами выращивают их на приусадебном участке. Как призналась Емельянова, иногда приходится отправиться и на рынок за свежими овощами и фруктами.

Процессом консервации, как истинная хозяйка, Вера Емельянова предпочитает заниматься сама, но иногда приглашает присоединиться и мужа. По словам Емельяновой, у него заготовки получаются искусно, как и сбор грибов. По словам Емельяновой, «супруг – большой специалист по части тихой охоты».

Что ещё готовят на своих кухнях псковские випы, читайте а материале «Консервированное лето» на Псковском агентстве информации.