Уголовное дело возбудили в отношении водителя, сбившего ребенка на улице Труда в Пскове

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Водитель «Форд Фокуса» совершил наезд на ребенка 1 августа в Пскове, во дворе улицы Труда, 50. В пресс-службе УМВД России по Псковской области, 28 сентября завели уголовное дело. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водитель, сбивший 6-летнего ребенка, будет проходить по статье 264 ч.1 УК РФ, за нарушения правил дорожного движения, «повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

После аварии ребенок был доставлен в детскую областную больницу на экстренную операцию. По словам отца мальчика, водитель авто так и не обратился с извинениями.

Кроме того, родственники обвиняемого в социальных сетях опровергали версию произошедшего. Сейчас мужчине, сбившего ребенка может грозить до трёх лет лишения свободы.