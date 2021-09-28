Неужели самая агрессивная пацанка на «Пятнице» Мария Лебедева из Пскова

Кадр с новой серии Пацанок. Мария Лебедева впала в истерику после выходки за бранчем с преподавателем

На телеканале «Пятница», идёт новый сезон реалити-шоу «Пацанки», в котором девушки с тяжёлой судьбой и ассоциальным характером проходят курс становления леди. В проекте участвует Мария Лебева из Пскова.

Завершилась вторая неделя для участниц в Школе Леди. Несмотря на то, что задания и испытания ещё не сложные, многие пацанки уже не справляются. А каждый день заканчивается слезами. Претенденткой на покидаете проекта с первых дней стала Мария Лебедева.

Мария очень яркая и эпатажная личность. На первой же встрече она сильно избила свою одноклассницу, а также проявила жестокость и к другим девочкам. Вместо получения обычной броши ученицы Школы Леди, девушка получила черную ленту. Что означало возможность покинуть проект, так и не начав справляться со своими проблемами.

Маша одна из самых сильных участниц проекта, и, почувствовав это, она решает поставить всех на свои места. Проблемы с алкоголем делают участницу развязанной и агрессивной. Она не может себя контролировать и вытворяет глупости во время бранча с преподавателем Школы Леди.

Алкоголь остаётся спутником Лебедевой и во второй серии. Однако, девушка уже осознает, для чего ей участие в проекте и принимает верное решение извиниться за своё поведение перед преподавателями.

Второй пьяный дебош Марии в школе стал показательным, однако вечеринка в честь вымышленного Нового года с приглашенными гостями уже прошла в чётком контроле за своим поведением.

Кадр во время интервью Марии Лебедевой

Спортивное испытание, в котором необходимо было в паре справиться с заданием, Мария остаётся одна. Ее напарницей должна была стать участница, которая попала в больницу из-за травмы, нанесенной псковичкой. Несмотря на психологическое давление заданной ситуации, девушку поддержали все ученицы Школы, позволив победить в одиночку.

Путь исправления уже начался, но Мария все также не может откровенно поговорить о своих проблемах с психологом проекта. Несмотря на то, что другим одноклассницам такой диалог стал возможностью открыться и признать проьлемы. Из-за своего поведения Маша опять оказалась ра грани выгона.

Во время церемонии выгона, Мария убедила преподавателей, что ей нужна их помощь, что она хочет «стать женственной и набраться хороших манер». Ее слова заставили преподавателей поверить и из проекта ушла другая пацанка. По мнению одноклассниц, юной девушке нужна была не Школа Леди, а помощь психолога, которую ей предоставят за пределами Школы Леди.

Многим зрителям псковичка Мария Лебедева уже полюбилась. В её инстаграм-аккаунте около 42 тысяч подписчиков, а в ВКонтакте 1,4 тысяч подписчиков. Также стало известно, что 24 сентября Маша заходила в ВКонтакте. Значит ли это, что она не дойдёт до финала? Или просто нарушила устав школы и воспользовалась телефоном на проекте.

О новых сериях Школы Леди с участием псковички Марии Лебедевой читайте на сайте Комсомолки.