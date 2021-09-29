Рост заболеваемости ОРВИ вновь отмечается в Псковской области

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5 642 случая ОРВИ было зафиксировано в регионе за прошедшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Сравнивая показатели предыдущей недели, заболеваемость выросла на 6,5 процентов. В целом она выше недельного порогового уровня по населению на 33 процента.

Только 2 905 псковичей заболели ОРВИ на прошлой неделе. Так, эпидемиологический порог в городе выше допустимого на 44 процента.

61 человек был доставлен на лечение в больницу.

Сообщается также о полном закрытии одной школы, 92 классов в 47 школах, 32 групп в 32 детских дошкольных учреждениях и 14 групп в 3 специальных учебных учреждениях из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области.