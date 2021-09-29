Акция «Лес вместо букета» пройдет в честь Дня учителя в Псковской области

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Перед Международным днем учителя проект «Посади лес» движения ЭКА начинает акцию «Лес вместо букета». Об этом сообщили организаторы.

Суть акции заключается в том, что школьники могут выбрать в качестве подарка педагогу сертификат на настоящие деревья. Растения позже высадят волонтеры движения в пострадавших от бедствий лесах.

Чтобы принять участие в акции, нужно перейти на сайт Posadiles.ru, выбрать необходимое количество деревьев, определиться с дизайном сертификата, добавить текст поздравления и внести пожертвование.

Когда волонтеры высадят деревья, учитель получит фото и GPS-координаты саженцев. В сертификат также можно добавить агроуходы за молодым лесом, которые поспособствуют приживаемости деревьев.

Отметим, с 2015 года волонтеры движения ЭКА высадили более 1,5 миллиона деревьев в 42 регионах страны.