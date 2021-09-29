Регина Тодоренко прокатилась на псковских плавающих вездеходах

Фото: Денис Быченков

Ведущая телеканала «Пятница», Регина Тодоренко на съёмках нового эпизода программы «Орел и решка» в Псковской области испытала новые плавающие вездеходы, которые изготавливаются в Пскове, сообщает «Псковская правда» со ссылкой на руководителя завода по производству вездеходов «Тактик» Дениса Быченкова.

«Регина - смелая девушка, ничего не боится», - поделился впечатлениями от встречи со звездой Денис Быченков. «У нас было не очень много времени, поэтому показать все возможности техники не удалось, но несколько участков с водой, заболоченных мест мы преодолели».

На новом вездеходе Регина Тодоренко прокатилась по Мальской долине, где остановилась съёмочная группа тревел-шоу. Техника пришлась по душе и оператору, который рискнул обуздать псковский тестовый образец вездехода вместе с ведущей.

Фото: Денис Быченков

«Всё же мужские сердца мы трогаем больше чем женские», - посмеялся руководитель предприятия.

Завод по производству вездеходов ещё не заработал в полную силу, но уже к концу года начнется серийный выпуск техники. Ожидается, что псковские вездеходы будут продаваться не только в родном регионе, но и по всей России.