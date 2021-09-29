Серийное производство плавающих вездеходов запустят в Пскове

Фото: Денис Быченков

Массовое производство плавающих вездеходов «Тактик» организовывают в Пскове, рассказал «Псковской правде» руководитель завода Денис Быченков.

Производственную площадку разместили в одном из технопарков города.

По словам Дениса Быченкова, тестовые образцы лёгких плавающих вездеходов уже готовы. Руководитель предприятия планирует наладить сначала серийное производство, а уже в следующем году выйти на мощность в тысячу машин.

«Думаю, что попадём в рынок, спрос на вездеходы есть», - предположил Денис Быченков.

Руководитель завода также отметил, что что большей популярностью вездеходы пользуются среди охотников, рыболовов и обслуживающих организаций.

Первые модели псковских вездеходов уже протестировала ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко в Мальской долине Печорского района.