Прогноз погоды на зиму составили в псковском гидрометцентре

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Какая зима будет в Псковской области рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет ПАИ.

«По прогнозу Росгидрометцентра, ноябрь в Псковской области должен быть холоднее, чем в прошлом году. В 2020 году температура в ноябре был выше нормы на 3-4 градуса. То есть в этом году погода в ноябре будет соответствует норме», – рассказала Тала Нещадимова.

По прогнозу метеоролога, снежный покров должен установиться уже в ноябре. Но впоследствии он ещё может растаять.

«Потому как устойчивый снежный покров у нас в регионе образуется в декабре», - пояснила метеоролог.

Декабрь должен соответствовать климатической норме, а снежный покров – устояться. Январь также будет соответствовать нормам, но февраль ожидается теплее, чем в том году.

«В прошлом году февраль был холодным, снежным, то есть в этом году можно предположить, что он будет теплее и слякотнее», - отметила Тала Нещадимова.

Кроме того, эксперт отвергает повторение теплой зимы без снега.