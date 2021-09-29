Стало известно, как проводит осенние вечера глава комитета по строительству и ЖКХ Псковской области

Псковский председатель комитета по строительству и ЖКХ любит осенний дождь и вечера у Комина со своей семьей

О любимых «ингредиентах» уютного осеннего вечера рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

Как оказалось, председатель комитета по жилищному хозяйству один из главных любителей осенней погоды.

«Мне очень нравится, когда за окном дождь, уже прохладно, а в доме есть печь или камин. Когда в камине горит огонь, мы с женой очень любим сидеть рядом, разговаривать, смотреть на пламя. Это очень уютная, домашняя, тёплая атмосфера, когда ты сидишь, может быть, даже на полу у камина, пьёшь чай, разговариваешь», – поделился с псковичами Сергей Грахов.