Шесть киосков «Мельница» демонтируют в Пскове

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Киоски с пирожками и чаем «Мельница» демонтируют в Пскове из-за несоблюдения собственником договоров размещения нестационарных торговых объектов, сообщает «Псковская правда» со ссылкой на Контрольное управление администрации города.

«Поскольку договоров нет, такие объекты считаются самовольными и подлежат демонтажу», - сообщили специалисты.

По данным управления, уведомление о ликвидации киосков собственник получил ещё четыре месяца назад. Однако он не явился на заключение договоров.

Всего демонтажу подлежат шесть киосков «Мельницы»: на улице Народной у дома № 37, улице Байкова у дома №4, на улице Льва Толстого у дома № 14, на улице Гражданской напротив дома № 9, напротив дома № 2 по улице Алехина, у дома № 37 и у дома № 69 по улице Николая Васильева.