Михаил Ведерников назначен членом федерального оргкомитета по подготовке мероприятий к 225-летию Пушкина

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вошел в состав федерального оргкомитета по подготовке мероприятий к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин стал главой оргкомитета, а вице-премьер Татьяна Голикова его заместителем. Вместе с Ведерниковым в состав оргкомитета от региона вошёл директор Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Около 40 человек, а именно руководители и представители ряда федеральных министерств, подразделений Правительства РФ, образовательных учреждений, учреждений культуры и главы регионов будут разрабатывать план мероприятий к празднованию 225-летия Пушкина в 2024 году.