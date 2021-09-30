Второй фильм цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО» расскажет о легендах и тайнах Снетогорья

Смотреть видеосюжет Легенды и тайны Снетогорья: собор Рождества Богоридицы

Второй фильм уникального цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО» уже доступен к просмотру на портале Псковского агентства информации. «Легенды и тайны Снетогорья» рассказывают об истории и наследии, которое хранит собор Рождества Богородицы.

В фильме собраны самые интересные исторические факты, археологические находки и мнения экспертов. Особое место в фильме заняли сестры обители, так как после передачи храма Епархии, они стали и хранительницами этого наследия, и экскурсоводами. Настоятельница монастыря уже не хуже искусствоведов знает и историю собора, и понимает уникальность вверенных ей фресок.

Искусствовед Ирина Мельникова рассказала об одной из первых археологических находок, которая была сделана в 90-х годах ХХ века: специалисты обнаружили уникальное захоронение в белом каменном саркофаге, датирующееся второй половиной XIV века. Это оказалось захоронение схимника.

Однако самыми ценными остаются фрески, обнаруженные на чердаке храма. «Это надпортальные фрески, рассказывающие об ожидающем нас апокалипсисе - очень интересная роспись, которая до конца не изучена, не раскрыта. Думаю, что нас ждет еще очень много открытий, потому что памятник недоизучен и не исследован до конца. Они происходят благодаря реставрации фресковой живописи», - пояснила искусствовед Ирина Мельникова.

Напомним, что всего зритель увидит десять уникальных фильмов о храмах Псковской архитектурной школы, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждый рассказывает о шокирующих фактах из истории соборов, необычных находках археологов и тайнах, которые хранят древние своды.

Цикл снят при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране объектов культурного наследия.