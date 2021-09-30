Анонсирована дата выхода программы «Орел и Решка», снятой в Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта Ларисы Симашко

Новый выпуск программы «Орел и Решка» про Псковскую область на телеканале «Пятница» покажут 31 октября в 11:00. Об этом сообщила руководитель ГАУ Псковской области «Туристский информационный центр» Лариса Семашко в своем Instagram-аккаунте.

На два дня в Псковскую область приезжала съёмочная группа программы о путешествиях «Орёл и Решка». Лариса Семашко высказала благодарность ведущим Регине Тодоренко и Тимуру Родригезу, а также сотрудникам псковского ТИЦ, представителям туротрасли и комитету по культуре региона.

«Про это нельзя все рассказать, это надо увидеть. Вы молодцы — Регина и Тимур и вся ваша команда, и вам отдельное спасибо, что мы оказались в десятке регионов, которые вы посетили в этом году», - обратилась к звездным гостям Лариса Семашко.

Съёмки стартовали 27 сентября, звёзды опубликовали в своих Instagram-аккаунтах новость о том, что отправляются в Псков в ВИП-вагоне поезда. Звезды не только участвовали в съёмках, но и гуляли по интересным местам региона, о чем рассказывали в своих блогах.