С 15 октября «Серебряный маршрут» свяжет Псков, Москву, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль

.

Первый туристический проезд «Серебряный маршрут» 15 октября свяжет Псков с Москвой, Великим Новгородом, Рыбинском и Ярославлем.

Курсировать поезд будет с выездом из Москвы. Всего за месяц ожидается три рейса: 15, 22 и 29 октября.

Для пассажиров будут доступны обзорные экскурсии по городам «Серебряного маршрута» и памятникам древнерусского искусства из списка ЮНЕСКО.

Туристы, прибывшие в Псков, смогут посетить экскурсию с маршрутом по крепости, «Псковским Помпеям», «кромскому мысу» и узнают, как наш регион связан с первым в России демократическим правлением.

Железнодорожный круиз разработан федеральной пассажирской компанией вместе с ООО «РЖД Тур».