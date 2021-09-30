В Псковской области есть активные пенсионеры-блогеры

.

«Блогеры у нас есть да еще и какие. Везде их можно найти — и в «Инстаграме», и в «ВКонтакте», – заявила заместитель председателя Псковского регионального Союза пенсионеров России Светлана Мельничук на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Как оказалось, пожилые пользователи интернета активно пользуются соцсетями и даже соревнуются между собой. Интернет для псковских пенсионеров стал уже необходимостью. Навыки пользования интернетом позволяют меньше зависит от близких.

«Если ты не можешь пользоваться госуслугами, то жизнь становится напряженной», - пояснила Мельничук. Также она отметила, что пенсионеров учат использовать компьютера, смартфоны и планшеты.