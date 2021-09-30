На 88% загружен коечный фонд для ковидбольных в Псковской области

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Коечный фонд в регионе для больных COVID-19 загружен на 88%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона также отметил, что загрузка коечного фонда продолжает расти. По его словам, необходимые для улучшения эпидемиологической обстановки меры будут приняты сегодня во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Напомним, на сегодняшний день в Псковской области насчитывается 50 433 зарегистрированных случаев заражения COVID-19. 777 человек скончались от осложнений ковида за все время пандемии.