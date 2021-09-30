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Общество30 сентября 2021 16:08

Председатель комитета по культуре Псковской области призналась, во что играла в детстве

Источник:kp.ru
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Частая гостья пресс-конференций Медиацентра ПАИ, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева рассказала, что в детстве была самой обычной девчонкой.

По словам Тимофеевой, как и все, она любила играть во дворе с ребятами. Однако ещё с детского сада начала увлекаться интеллектуальными настольными играми.

«Летом прыгали на скакалке, играли в резиночки, а зимой часто соревновались за шахматной доской. Ещё в саду в подготовительной группе нас научили этой игре, и мы вот ходили друг к другу в гости, чтобы играть в шахматы. Сейчас даже как-то удивительно вспоминать об этом... Идёшь потом домой по заснеженной улице, довольная, что победила», –поделилась воспоминаниями председатель комитета по культуре Псковской области.

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