Игровой комплекс установили для детей улицы Звёздной в Пскове

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Новый игровой комплекс установили во дворе 16, 18 и 20 домов по улице Звёздной в Пскове, сообщил в своем Instagram-аккаунте временно исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин.

«Большое количество обращений поступало по вопросу обустройства детской площадки. Работы по установке большого игрового комплекса завершены», – отметил Борис Елкин.

Кроме того, на торги уже выставлен игровой комплекс на Рижском проспекте, 75. По словам Елкина, работа по установке детских игровых зон в Пскове будет продолжена.