Губернатор Псковской области заявил о возможном начале четвертой волны коронавируса

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Темпы повышения заболеваемости в регионе и по стране «однозначно говорят о начале четвертой волны коронавирусной инфекции», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на оперштабе по борьбе с коронавирусом 30 сентября.

Эпидситуация в регионе становится крайне напряжённой. На второй неделе сентября был отмечен резкий скачок заражения коронавирусом – 6,5%, на третьей неделе рост заболеваемости был уже 16%, а на прошедшей – 31,6%.

«Дополнительно ситуацию усложняет значительное снижение активности прививочной кампании от коронавируса. Если в июле удельный темп вакцинации в Псковской области достигал 300 и выше прививок на 100 тыс населения в сутки, то на сегодняшний день показатель ниже 100», – отметил губернатор.

За сутки в регионе заболели 168 человек. Совсем недавно среднее количество заболевших за сутки не превышало сотни человек