Михаил Ведерников: школьники переходят на дистанционное обучение до 11 октября

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С понедельника в муниципалитетах с высокой заболеваемостью все школьники, учащиеся колледжей и учреждения допобразования переводятся на дистанционное обучение на неделю, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на оперштабе по борьбе с коронавирусом 30 сентября.
- Псков и район
- Великие Луки и район
Райцентры:
- Дедовичи
- Струги Красные
- Порхов
- Остров
- Опочка
- Себеж
- Бежаницы
- Усвяты
- Невель
- Новосокольники.
Михаил Ведерников отметил, что, как и ранее, в младших классах сохраняется работа дежурных групп.