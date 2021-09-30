Михаил Ведерников: школьники переходят на дистанционное обучение до 11 октября

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С понедельника в муниципалитетах с высокой заболеваемостью все школьники, учащиеся колледжей и учреждения допобразования переводятся на дистанционное обучение на неделю, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на оперштабе по борьбе с коронавирусом 30 сентября.

СПИСОК МУНИЦИПАЛИТЕТОВ С ВЫСОКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ:

- Псков и район

- Великие Луки и район

Райцентры:

- Дедовичи

- Струги Красные

- Порхов

- Остров

- Опочка

- Себеж

- Бежаницы

- Усвяты

- Невель

- Новосокольники.

Михаил Ведерников отметил, что, как и ранее, в младших классах сохраняется работа дежурных групп.