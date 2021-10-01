Детские сады Пскова продолжат работать в привычном формате

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Учреждения для самых юных псковичей будут работать в прежнем формате в соответствии с коронавирусным указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом сообщила начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

«Мы просто усилим внутренние меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Но там и так у нас на достойном уровне всё применяется», - отметила чиновник.

Напомним, с 4 октября школьники и учащиеся учреждений допобразования будут переведены на дистанционное обучение в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.