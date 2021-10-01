Псковичам объяснили, куда обращаться при резком отключении батарей

Фото из архива КП

С началом отопительного сезона в Псковской области осенью 2021 года от псковичей стали поступать жалобы на внезапное отключение батарей квартиры без предупреждения. С чем это связано и кто должен вернуть отопление, «Комсомольской правде в Пскове» рассказал начальник отдела коммунальной инфраструктуры комитета по строительству и ЖКХ Михаил Рогов.

«Причин резкого прекращения подачи тепла в квартиру может быть несколько. Основной – это гражданин не обратил внимание на объявление о плановом отключении отопления. Ещё одной частой проблемой может быть завоздушивание домовой системы отопления», сообщил Михаил Рогов.

Для того, чтобы исключить первый случай, можно перепроверить доску объявлений у подъезда, спросить у соседей или обратиться в Управляющую компанию.

«Если остановка отопления произошла только в одной квартире, то скорее всего дело в завоздушивании системы. В таком случае управляющая компания отправит на адрес сотрудников, которые решат проблему», – отметил Рогов.

Кроме этого, подчеркивает начальник отдела коммунальной инфраструктуры, могла произойти непредвиденная авария на теплообменнике или в котельной. В таком случае решением проблемы займётся муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети».

На неделе по причине замены одной детали на магистральной системе отопления, специалисты были вынуждены отключить тепло сразу на нескольких улицах: Звёздной, Юности и Энтузиастов.

«На данный момент никаких ремонтных работ в городе не планируется. Все работает в штатном режиме», – заключил Михаил Рогов.