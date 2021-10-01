5 факторов мучительного сна назвал псковский кардиолог Сергей Калашников

Руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников

Ежегодно в Псковской области выявляется по 5600–5700 человек с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одной из самых главных причин специалисты называют стресс – самую большую проблему цивилизации. А одной из составляющих хранического стресса является мучительный сон.

«Это безоговорочно для всех и понятно, что стресс в определенных ситуациях, может, и выручает человека, в экстренных, позволяя мобилизовать ресурсы организма. Но хронический стресс, естественно, приводит к нарушению обмена веществ, – отмечает руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников, – поэтому мы видим и нарушение толерантности к глюкозе, когда это еще не диабет, но уже почти шаг к диабету. Ненормальный сон - на сегодняшний день уже ни для кого нет сомнений, что человек должен спать не менее 6-7 часов в сутки. Причем спать, а не мучиться».

Пять показателей мучительного сна:

– Человеку сложно лечь и уснуть сразу;

– Вскакивание по ночам;

– Продлевание сна медикаментами;

– Сон менее 6-7 часов в сутки;

– Ощущение недосыпа.

Почему сон всё-таки зависит от мыслей в голове и от чего предется отказаться, чтобы сон наладился, читайте в полном интервью с руководителем регионального сосудистого центра Сергеем Калашниковым на сайте Псковского агенства информации.