Фитнес-центры и бассейны вновь могут закрыть в Псковской области из-за COVID-19

Фото из архива КП

Ухудшение статистики заболеваний коронавирусом в Псковской области может стать причиной запрета для посещения горожанами фитнес-центров и бассейнов. Об этом заявила и. о. руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Елена Припутенко, пишет «Псковская правда».

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация, неделя уже покажет, и, возможно, вопрос об этом встанет. Ситуация пока не улучшается, есть тенденция к росту», - отметила Елена Припутенко.

Специалист отметила, что по итогу оперштаба по борьбе с коронавирусом, в регионе ещё ничего не закрывали. Были приняты только строгие ограничительные меры и озвучен запрет для проведения спортивных мероприятий.

Припутенко отметила, что бассейны и фитнес-центры продолжат работать, учитывая установленные требования Роспотребнадзора: термометрия, социальная дистанция, масочный режим, дизенфекция.

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