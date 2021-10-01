Все мероприятия Псковской филармонии и театра кукол отменены до 10 октября

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Все концерты Псковской филармонии и спектакли театра кукол отменили с 4 по 10 октября в соответствии с указом губернатора от 30 сентября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции.

В числе отмененных мероприятий концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского, запланированный на 9 октября. Полную стоимость билетов псковичи могут получить в кассе филармонии. Те, кто покупал билеты онлайн, получат деньги автоматически.

Концерт Елены Ваенги, запланированный на 10 октября, будет перенесен на другую дату. Как сообщается, все купленные билеты будут действительны.

С 4 по 10 октября театр кукол также отменяет все спектакли для предотвращения распространения коронавируса.

Все ограничения вводятся на неделю, после чего будет разрешено проведение концертов и спектаклей с заполняемостью залов до 50% от общего количества посадочных мест.