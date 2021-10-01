На 1% каждый год сокращается население Псковской области

В Псковской области сокращается население ежегодно. Количество жителей уменьшается на 1%, сообщила руководитель Псковстата Валентина Валиуллина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Последняя перепись населения в 2010 году выявила сокращение жителей региона на 53 200 человек. При этом на территории Псковской области проживало 120 национальностей, 0,5% – цыгане. Кроме того, 123 человека в Печорском районе причисляли себя к народности сето.

XII всероссийская перепись населения началась 1 октября 2021 года в 00:00.