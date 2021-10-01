Пропавшую первоклассницу нашли в Пскове

Telegram-канал Псковская сводка

Провавшую первоклассницу Диану нашли в Пскове. О ее пропаже сегодня заявили родители, когда в не нашли ребенка после уроков, сообщил Тelegram-канал «Псковская сводка».

Диана учится во второй школе Пскова. Родители договорились с малышкой, что после уроков в 12 часов ее нужно подождать родителей в указанном месте.

Не дождавшись родителей, Диана решила самостоятельно пойти домой. В это время ее уже разыскивали с полицией. Градус волнения подавлял отключённой телефон ребенка.