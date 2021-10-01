Эксперт оценила готовность Псковской области к дистанционному обучению

Руководитель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, председатель Общественной палаты региона Наталья Горбачева

Система образования Псковской области подготовлена к переходу на дистанционное обучение. Об этом заявила руководитель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, председатель Общественной палаты региона Наталья Горбачева, пишет ПАИ.

Спикер отметила, что решение администрации перевести учащихся на дистант заранее, до возможного локдауна, было правильным решением. «Лучше неделю посидеть, посмотреть по ситуации, потому что дети заболевают первыми», – отметила Горбачева.

По словам председателя Общественной палаты, в обучении школьников не случится проблем. В образовательных учреждениях на начало года идёт по плану повторение пройденных ранее материалов.

«Мы стреляные воробьи и переживаем дистанционку не первый раз, родители и дети относятся к этому с пониманием, потому что главное – не заболеть. Никаких звонков в областную организацию профсоюза образоваиня и в Общественную палату региона по этому поводу не поступало», - отметила Наталья Горбачева.

Отсутствие готовности к дистанционному преподаванию и обучению в регионе исключено, заявила спикер. К удалённому формату готовы обе стороны образовательного процесса.

Напомним, 30 октября во время оперштаба по борьбе с коронавирусом губернатор озвучил переход школьников и учащихся колледжей Псковской области на дистанционное обучение сроком на две недели.