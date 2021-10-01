Надежный поставщик бытовой химии

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Компания «Сияние чистоты» занимается поставками бытовой химии более 20 лет. Товары продаются не только на территории России, но и в странах СНГ. Клиентами являются оптовые компании, ритейлеры и, что очень важно, индивидуальные предприниматели. Компания предлагает косметику, хозяйственные товары, различную бытовую химию – всего 10 000 наименований.

«Сияние чистоты» является официальным партнером крупнейших производителей бытовой химии и косметики на территории страны. Ежегодно заключаются контракты с новыми изготовителями, поэтому ассортимент постоянно растет. Купить товары можно на сайте компании.

Товары продаются по выгодным ценам, доступным для мелкого и среднего бизнеса. Вся продукция имеет сертификат качества. Компания предоставляет скидки и проводит акции, позволяющие экономить средства клиентов. Постоянным покупателям начисляются выгодные бонусы.

«Сияние чистоты» имеет свой автопарк. Транспорт способен перевозить до 6 тонн груза за один рейс. Торговый дом развозит товар своими автомобилями на расстояние до 200 км. Благодаря этому стоимость доставки до заказчика выглядит привлекательной. Это особенно выгодно для маленьких магазинов. В регионы России доставка осуществляется транспортными компаниями по их расценкам. Фирма предоставляет возможность самовывоза, автомобилями клиента, при этом можно купить минимальную партию товара – одну коробку. Складские помещения расположены рядом с офисом, что значительно сокращает время оформления и отгрузки продукции.

Можно оформить индивидуальный заказ, по которому отсутствующий товар поступит на склад в течение 3 дней.

Заявки оформляются по телефону или на сайте компании. Для подачи заявки достаточно отметить необходимый товар в прайс-листе и отослать менеджеру. Вся работа с покупателями ведется удаленно из центрального офиса. Договора, заключаемые при покупке любого товара, можно переслать по электронной почте или факсу. В дальнейшем оригиналы отсылаются через почту России.

Оплатить покупку можно по безналичному расчету. Поданный заказ обрабатывается менеджером в течение двух часов, и клиенту выставляется счет. Заказанные до трех часов текущего дня товары доставляются заказчику на следующий день.

Товар, оформленный после трех часов, развозится через день. Максимальный срок доставки – 3 дня. При покупке продукции на сумму свыше 100 000 рублей доставка по Москве бесплатная.