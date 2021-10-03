В Великих Луках создали «Парк под открытым небом»

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Новое место силы «Парк под открытым небом» открыли в Зелёной зоне Великих Лук, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Парк расположился в Зелёной зоне, рядом с водоемом. В парке расположились пешеходные тропинки, площадки для занятия волейболом, воркаутом и игровая зона для малышей.

Новая зона для отдыха открылась спортивной эстафетой учащихся пяти школ Великих Лук. Организовал мероприятие комитет по физической культуре и спорту администрации города.

«В этом парке отлично могут провести время как спортсмены, так и лица пожилого возраста, которые занимаются здесь скандинавской ходьбой, – отметил главный судья соревнований Алексей Аввакуменков. Любителям спокойного отдыха понравятся также беседки и скамеечки. Думаю, что «Парк под открытым» небом будет востребованным местом, тем более он находится почти рядом с городским велоцентром».

Территория парка под открытым небом продолжит благоустраиваться городскими службами. Вскоре в парке установится видеонаблюдение для контроля за порядком.

«Парк под открытым небом» создан в рамках международного проекта «Парки без границ» программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на 2014–2020 года.