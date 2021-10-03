Эксперт: повторные заболевания COVID-19 переносятся тяжелее

В России и в мире были выявлены вторичные и третичные заболевания коронавирусом, их пациенты перенесли тяжелее. О таких наблюдениях заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, пишет ТАСС.

По первым симптомам заболевания сегодня почти невозможно самостоятельно определить, коронавирус это или грипп. Эксперт отметил, что новые штаммы коронавируса дельта и дельта плюс уже не влияют на обоняние, как ранее.

Ещё в 2020 году порядка 20% пациентов с подтвержденным коронавирусом не страдали от отсутствия запахов, отмечает Исаев, к середине 2021 их стало ещё больше.

Кроме того, последние данные говорят о том, что потеря обоняния может произойти лишь на 10-й день заболевания.