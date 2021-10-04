Предупреждение о минировании пришло на почту лицея №15 в Пскове

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Полиция, скорая помощь и МЧС прибыли в лицей №15 на улице Ленина после сообщения о заминировании школы, которое пришло письмом на электронную почту лицея. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Сотрудники спецслужб перекрыли проезд по улице Ленина. По данным собственных источников ПАИ, тревожное сообщение было получено на электронный адрес школы.

Сотрудники Росгвардии экстренно эвакуировали находящихся в здании людей, проходит осмотр помещений и проверка сообщения о заминировании. Обстоятельства произошедшего выясняются.