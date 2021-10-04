Еще две школы Пскова получили сообщения о минировании 4 октября

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

4 октября три школы города Пскова получили сообщения о заминировании. Первое тревожное сообщение на почту получил Лицей №15. К 10-ти часам утра еще к двум школа города прибыли спецслужбы, сообщает ПАИ со ссылкой на начальника Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

«Такое же сообщение поступило в школы №13 и №24. Там работали дежурные классы, всех детей эвакуировали», – рассказала Анна Кузыченко.

В связи с тем, что с 4 октября школы ушли на дистанционное обучение, в учреждениях к моменту получения предупреждений, уже не было детей. Однако дежурные группы продолжают работать в филиале Лицея на улице Пушкина в Пскове.

«В лицее находились только педагоги, которые готовы были приступить к обучению с помощью дистанционных технологий с 09:00. Обучение было отложено, педагоги были эвакуированы в близлежащий сквер», – сообщила спикер.

Во всех школах проводятся процедуры по выявлению угрозы или опровержению информаци о заминировании.

«После завершения процедур все педагоги вернутся на рабочие места и начнут процесс обучения с помощью дистанционных технологий», - подчеркнула Кузыченко.