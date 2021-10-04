Гдовичей предупредили об отключении электричества

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С 4 по 8 октября в Гдове и Гдовском районе частично отключат электроэнергию из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили на сайте районной администрации.

4 октября без электричества останутся шесть домов на улице Колхозной, а именно в домах № 22, 24, 26, 28, 32, 34. Света также не будет в домах № 31, 31а, 33, 33а и 33б на улице Ручьевской.

5 октября электричество отключат в Гдове на улице Колхозной в домах № 22, 24, 26, 28, 32, 34 и на улице Ручьевской, 31, 3а, 33, 33а и 33б

6 октября без света останутся деревни Трутнево и Усадище. Помимо этого, электричество снова выключат жителям домов № 22, 24, 26, 28, 32 и 34 по улице Колхозной и жителям домов № 31, 31а, 33, 33-а и 33б по улице Ручьевская,

7 октября без электричества останутся жители улицы Молохова, д. 1-14; улицы Колхозной, д.1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11; ул. 2-я Слободская: д. 2, 2-а, 3, 6, 7, 8; ул. Ручьевская: д.16, 18, 20, 22, 24, ул. Освобождения, д.1-16; деревни Каменка.

8 октября электричество пропадет в деревнях Брод, Мда и Купково .

Телефон для заявок: 8-800-220-0-220.