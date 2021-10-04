Узнать географию области через деловую игру «Регион добра» смогут псковичи

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Познакомиться с географическими особенностями Псковской области смогут желающие благодаря новой деловой игре «Регион добра». Её разработали координаторы социального проекта «Псковская фишка». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Участникам игры необходимо собрать деревянную карту из отдельных элементов, представляющих районы. Игроки общими усилиями воссоздают карту по особым правилам с использованием частей, на которых отмечены муниципалитеты и указано, с какими водными объектами, другими странами, регионами или районами они граничат.

«Во время реализации ряда проектов мы столкнулись с проблемой того, что школьники могут указать на карте район, в котором они живут, и назвать несколько граничащих с ним муниципалитетов, но не представляют, как в целом выглядит область. Миссия игры "Регион добра" – показать, что изучение географии родного края может быть интересным», - поделилась руководитель проекта «Псковская фишка» Екатерина Родина.

Игровую сессию уже провели в Порховской центральной районной библиотеке. В дальнейшем планируется проведение игр в ряде муниципалитетов Псковской области.