Новость про дистанционку в школах Псковской области стала самой популярной за неделю

По итогам прошедшей недели (с 27 сентября по 4 октября) портал Псковское агентство информации снова стало самым цитируемым СМИ региона. С индексом в 5,51 и количеством сообщений в 1 186 обошло конкурентов, у которых эти показатели составили 3,91 и 505 соответственно.

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В топ-5 также вошли региональное телевидение, новостной портал Великих Лук и региональное отделение «АИФ-Псков». Сообщения портала появлялись в следующих рубриках: власть, выборы, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт, культура и искусство, ЧП, наука и образование. Чаще других ПАИ цитировали «Известия», «РБК», «БезФормата Псков», ИА Regnum и Daily Storm. По показателю «Регионы» больше всего цитат использовались в Псковской области и Москве.

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Отметим, что в социальных медиа наибольшую реакцию получила новость о выходе передачи «Орел и решка», посвященной Пскову. Рейтинг составлен на основе данных сервиса «Медиалогия», который анализирует 207 порталов Псковской области. По этим показателям Псковское агентство информации становится самым цитируемым уже третью неделю подряд.