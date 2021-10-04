В 2022 году Псковская область получит средства на капитальный ремонт 40 школ

Псковская область планирует поучаствовать в конкурсе на капитальный ремонт 40 школ региона. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова во время пресс-конференции в Медиацентре ПАИ, передает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

«Новые школы это здорово, это хорошо. Но тем не менее, создавая новые школы, нужно понимать, что есть ещё те, где требуется капитальный ремонт», – отметила Вера Емельянова.

Средства на капремонт будут выделены из федерального бюджета. По данным Минпросвещения, всего 700 школ в России будет полностью отремонтировано в 2022 – 2024 годах.

Ранее губернатор Псковской области во время еженедельного видеообращения к псковичам сообщал, что на 2021 год 70 школ региона нуждаются капремонта.